Mercato-Ligue 1 sénégalaise : Le Casa Sport recrute 7 joueurs

Le Casa-Sport a recruté 7 nouveaux joueurs

Après s’être séparé de Marc Prince Gomis et de Cheikh Gueye sans oublier le départ volontaire du défenseur Ousmane Diouf, le Casa Sport se devait de colmater les brèches. A cet effet, le club de Ziguinchor a procédé à l’enrôlement de 7 joueurs. Il s’agit du gardien de but Babacar Foune en provenance de Diamono de Fatick, de 2 défenseurs à savoir Jules Goudiaby du Stade de Mbour et de Jean Eudes Kandiack Manga du Duc. Sur le plan offensif, 3 attaquants ont été recrutés parmi lesquels, 2 joueurs d’origine gambienne : Alasan Faye et Ebrima Gaye, et Raymond Diémé Ndour du Stade de Mbour.