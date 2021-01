Mercato - Liverpool : le message fort de Salah sur son avenir à Anfield

Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de Liverpool, a profité d'une interview à la chaîne norvégienne TV2 pour donner son sentiment sur sa situation avec le club anglais. Dans des déclarations retranscrites par Sky Sports, l'avant-centre de 28 ans a balayé les rumeurs sur un éventuel départ des Reds, et ce à la suite de récents propos durant lesquels il n'avait pas fermé la porte à un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone.





"Je ne sais pas. Si vous le demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais, comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je donnerai toujours 100 % jusqu'à la dernière minute de mon séjour dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible. Et je veux donner 100 % aux gens, qui me montrent de l'amour tout le temps." Présent à Anfield depuis l'été 2017, l'ancien joueur de l'AS Rome est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le champion d'Angleterre en titre.





Depuis le début de la saison 2020-2021, le numéro 11 de Liverpool a disputé 26 matches toutes compétitions confondues, pour 17 buts dont 13 en Premier League.