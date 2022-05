Mercato-Liverpool: Sadio Mané a annoncé sa décision à ses coéquipiers...

Sadio Mané a annoncé sa décision à ses coéquipiers à Liverpool

L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a tranché sur son avenir. L’international sénégalais ne dispose plus que d’un an de contrat avec Liverpool, mais depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquent son départ. Après la finale de la Ligue des Champions perdue par les Reds face au Real Madrid (0-1), l’attaquant aurait annoncé sa décision à ses coéquipiers.





Onze Mondial, qui cite Florian Petterberg, journaliste à Sky Sports, informe que Sadio Mané a indiqué à ses coéquipiers qu’il allait quitter Liverpool. Le Bayern Munich serait très intéressé par sa venue et pourrait accélérer dans les prochains jours. Une offre de 30 millions d'euros est évoquée.





Ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal de football, Ferdinand Coly juge que le meilleur joueur de la dernière CAN n’est pas rémunéré à sa juste valeur. « Il est surprenant que le salaire d’un joueur aussi important, qui marque et fait marquer autant de buts, ne soit que le douzième du club. Mohamed Salah, par exemple, lui aussi essentiel dans le dispositif de l’équipe, gagne le double, estime-t-il dans les colonnes Jeune Afrique. Valoriser un joueur suppose qu’on lui verse un salaire adéquat. Ce n’est pas le cas pour Mané et c’est l’une des raisons qui pourraient le pousser à partir avant la fin de son contrat ».