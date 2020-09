Mercato : Luis Suarez à la Juventus Turin ou au PSG, Arturo Vidal à l'Inter Milan ?

Pas vraiment dans les plans du FC Barcelone et de Ronald Koeman pour la saison à venir, Luis Suarez et Arturo Vidal doivent désormais se trouver chacun un nouveau club. Ils pourraient rebondir du côté de l'Italie, respectivement à la Juve et l'Inter. A moins que le PSG n'entre dans la danse pour l'Uruguayen...







Le grand changement se précise au FC Barcelone. Après le séisme provoqué par les volontés de départ de Lionel Messi et le retour d'Ivan Rakitic au FC Séville, ce sont Luis Suarez et Arturo Vidal qui seraient proches de quitter la Catalogne. Pas dans les plans du nouvel entraîneur Ronald Koeman, les deux Sud-Américains vont vraisemblablement aller voir ailleurs. Et c'est vers l'Italie que l'avenir de l'Uruguayen et du Chilien pourrait s'écrire, respectivement à la Juventus et à l'Inter Milan.





Le PSG aurait aussi contacté Luis Suarez





Selon les informations de Tuttosport, des contacts seraient déjà noués entre le club du Piémont et l'ancien attaquant de Liverpool. Suarez, au Barça depuis 2014, aurait en effet joint Pavel Nedved, actuel vice-président de la Vieille Dame, au téléphone. Les deux hommes auraient échangé au sujet d'un éventuel transfert. Mais rien n'est encore fait. Le buteur du Barça serait en concurrence avec l'avant-centre de l'AS Roma, Edin Dzeko. À noter que Tancredi Palmeri, journaliste italien spécialisé dans les transferts, annonce ce mardi que le PSG aurait contacté Luis Suarez pour le faire venir dans la capitale. S'il ralliait l'Italie, l'Uruguayen pourrait donc être rejoint par Arturo Vidal. Selon la Gazzetta Dello Sport, le milieu de terrain serait tombé d'accord avec l'Inter Milan sur un contrat de deux saisons et un salaire de 6 millions d'euros annuel. Le Chilien, à qui il reste encore un an de contrat, pourrait retrouver Antonio Conte, son coach à la Juve de 2011 à 2014...