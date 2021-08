Mercato : Lukaku a passé la première partie de sa visite médicale avec Chelsea

Selon la presse anglaise, Romelu Lukaku a passé la première partie de sa visite médicale à Milan, alors qu'un accord aux alentours de 115 millions d'euros était sur le point d'être conclu entre l'Inter et Chelsea.





Le retour de Romelu Lukaku en Angleterre est en passe de se réliser. Selon le Daily Mail, l'attaquant belge aurait passé la première partie de sa visite médicale à Milan. Le joueur de l'Inter a été aperçu à la sortie de la clinique Columbus, ce lundi, avec un maillot de Chelsea à l'arrière de sa voiture. Sauf retournement de situation, il devrait bien s'engager avec les Blues, alors que les deux camps seraient tombés d'accord sur une indemnité de transfert aux alentours de 115 millions d'euros. Champion d'Italie en titre avec l'Inter, le colosse belge s'apprête à retrouver la Premier League, qui l'avait revélé lors de son passage à Everton (87 buts en 166 matchs entre 2014 et 2017), mais aussi... Chelsea, où il n'avait disputé que quinze matchs en trois saisons marqués par plusieurs prêts (aucun but).





Son profil est recherché par Chelsea





A Londres, Lukaku devrait toucher 235.000 euros par semaine, toujours selon les médias anglais. En revenant à Chelsea, Romelu Lukaku aura à coeur de confirmer sa côte après son passage à Manchester United sous les ordres de José Mourinho (42 buts en 96 matchs). Son arrivée n'a pas encore été officialisée, mais Thomas Tuchel a confirmé que le club cherchait un n°9 après le départ d'Olivier Giroud à l'AC Milan.





"Nous avons perdu Olivier Giroud, qui a joué un rôle crucial dans le club. C'était le genre de profil qui aime jouer dos au but, qui aime tenir les ballons, qui crée de l'espace pour Werner, Havertz, Pulisic. Il est prêt à se battre physiquement avec les défenseurs. C'est le genre de profil que nous n'avons pas dans notre équipe en ce moment et que nous recherchons. Ce n'est toujours pas le moment de parler de noms car nous n'avons encore personne signé et nous montrerons tout le respect aux autres clubs. Romelu fait partie des gars comme Haaland à Dortmund, Lewandowski au Bayern, Harry Kane à Tottenham, qui est un vrai n°9, qui aime marquer et qui a une présence dans la surface. Ce n'est pas un secret", a déclaré Tuchel à Sky Sports.