Mercato - Man City : le Bayern aurait une offre en tête pour Leroy Sané

Le Bayern Munich veut s'attacher les services de Leroy Sané, le milieu de terrain offensif de Manchester City. La formation bavaroise s'est déjà entendue avec l'Allemand de 24 ans pour la signature d'un contrat de cinq années, du moins selon les informations de la presse allemande. S'il doit également trouver un accord avec les Citizens sur le montant du transfert de l'ancien pensionnaire de Schalke 04, le leader de la Bundesliga est disposé à passer à la vitesse supérieure. Selon The Telegraph, le Bayern Munich envisagerait de débourser plus de 50 millions de livres pour le natif d'Essen, soit un peu plus de 56 millions d'euros. On peut imaginer que Manchester City ne resterait pas insensible à cette offre concrète pour un joueur qui ne dispose plus que d'une année de contrat. Eloigné des terrains depuis le 4 août dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou, Leroy Sané avait été acheté par Manchester City en août 2016 pour la somme de 52 millions d'euros.