Mercato Maroc : Mariama Diedhiou signe à Phoenix de Marrakech

Désormais ex sociétaire de l’Union Sportive Parcelles Assainies (USPA), l’internationale sénégalaise Mariama Diedhiou s’est engagée pour une saison avec le club marocain du Phoenix de Marrakech (D2).



Après avoir permis à USPA d’être promue en D1 pour la présente saison, Mariama Diedhiou alias “Inesta” se fixe un nouvel objectif en s’engageant avec le club Phoenix de Marrakech (D2). “C’est un nouveau challenge de m’engager avec le Phoenix de Marrakech. Je me battrai pour aider mon nouveau club à monter en D1”, dit-elle.



Faisant partie des joueuses les plus capées de la sélection nationale, la jeune milieu de terrain offensif dit être “toujours au service de la sélection pour défendre les couleurs nationales”.



Pour info, Meta Camara et Safiétou Sagna se sont également engagées avec le club Phoenix de Marrakech.