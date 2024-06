MERCATO : MBAPPÉ CHANGE SA BIO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EN ENLEVANT LE NOM DU PSG

A quelques heures de l’annonce de sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a mis à jour ses profils sur les réseaux sociaux.







Un nouveau chapitre débute dans la carrière de Kylian Mbappé. Après sept ans au PSG, le capitaine de l’équipe de France s’est engagé avec le Real Madrid. Si tous les documents sont signés, l’officialisation est attendue ce lundi soir, comme le principal intéressé l’a affirmé à Emmanuel Macron lors du déjeuner à Clairefontaine ce midi.





La question des JO reste en suspens





Son arrivée à Madrid prochainement actée, Mbappé peut sereinement se pencher vers la préparation de l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) avec les Bleus. En revanche, une éventuelle participation aux Jeux olympiques n’est toujours pas réglée. Si les discussions se sont multipliées, notamment avec Florentino Perez, le nom de Kylian Mbappé n’apparaît pas dans la liste provisoire de 25 noms dévoilée par Thierry Henry ce lundi.