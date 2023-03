Mercato : Messi, c’est 600 M€ !

Dans le viseur de l'Arabie Saoudite, Lionel Messi a vu son clan faire monter les enchères avec le club de Al Hilal.





Le championnat saoudien sera-t-il le théâtre de nouveaux duels entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? C’est en tout cas le souhait des autorités et tout particulièrement du club de Al Hilal. Deux mois après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, son rival est en effet décidé à attirer Lionel Messi, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Et à en croire les informations d’El Chiringuito, le club de Riyad est prêt à toutes les folies pour parvenir à ses fins.