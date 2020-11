Mercato : Messi, Ramos, Depay… cette liste qui fait saliver

Dans quelques mois, alors que la crise sanitaire du Covid-19 aura toujours des effets néfastes sur les finances des clubs européens, le mercato pourrait faire la part belle aux joueurs libres.







En 2021, il sera en tout cas possible de composer une sacrée équipe avec les éléments en fin de contrat. Sur son site internet, Marca a publié une liste non-exhaustive des joueurs potentiellement libres dans sept mois. Dans celle-ci, on retrouve notamment Leo Messi (Barça), Sergio Ramos (Real Madrid), Kun Agüero (Manchester City), Edinson Cavani (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) ou David Alaba (Bayern Munich). S’ils ne prolongent pas leurs bails d’ici à janvier prochain, tous ces joueurs vont animer le prochain mercato estival. En Ligue 1, trois joueurs majeurs sont cités dans cet article.





Il s’agit de Memphis Depay, Julian Draxler et Angel Di Maria. Si ce dernier est actuellement en discussions avec le PSG pour prolonger son contrat avant la fin de l’année, le Néerlandais et l’Allemand sont, quant à eux, proches de la sortie. Pour le capitaine de l’OL, 2021 sera sûrement synonyme de changement. Courtisé par le Barça de Koeman l’été dernier, Depay pourrait réaliser son rêve en rejoignant un grand club européen pour la saison 2021-2022. Pour l’attaquant du PSG, l’avenir s’annonce par contre moins radieux. Remplaçant sous les ordres de Thomas Tuchel et poussé dehors par sa direction, Draxler sera quand même un joli coup à tenter sur le prochain marché des transferts. Sur ce mercato-là, les clubs français auront d’ailleurs de belles opportunités à faire, comme avec Hakan Calhanoglu (Milan AC), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ou Jerome Boateng (Bayern)