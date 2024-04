MERCATO: MODRIC VEUT CONTINUER AVEC LE REAL MADRID... QUI TARDE À OUVRIR DES DISCUSSIONS

D’après Marca, Luka Modric souhaite continuer avec la Maison Blanche pour une saison mais il n’y a toujours pas de discussions avec les dirigeants du club.







Le milieu de terrain madrilène Luka Modric est censé quitter l'effectif du Real Madrid le 30 juin, néanmoins le dénouement pourrait être différent. D’après le média espagnol Marca, le Croate souhaite rester au Real Madrid, mais aucune discussion avec les dirigeants de la Maison Blanche n'a encore été engagée. Cette saison, le Ballon d’Or 2018 a prouvé pourquoi il était encore un joueur majeur des Merengues. À l’image de son match face au FC Barcelone, lors du Clasico le 21 avril, où il a été le leader de son équipe et à montrer sa faim de victoire. Ou encore en Ligue des champions face à Manchester City, où son entrée en jeu a permis à son équipe de revenir au score (3-3) au match aller au Bernabéu.





Même si son temps de jeu est réduit cette saison, Luka Modric a compris l’importance qu’il a dans le vestiaire, même s’il n’est plus le titulaire indiscutable qu’il était avant, explique Marca. À bientôt 39 ans, l’international croate démontre sur le terrain que l’âge est insignifiant et qu’il a toute sa place dans l’effectif du Real pour une nouvelle saison.





Un détail qui ne passe pas inaperçu du côté de son entraîneur, Carlo Ancelotti. "Il montre à tout le monde à quel point c’est difficile pour moi de le laisser sur le banc. Pas seulement pour le but qu’il a marqué, mais pour ce qu’il donne chaque jour à l'entraînement. C’est un exemple pour tout le groupe", avait glissé le tacticien italien lors de la conférence d’après-match de Real Madrid-Séville (1-0), le 25 février dernier.





S’il y a une proposition de prolongation de la part du Real Madrid, Luka Modric pourrait rester un an de plus au sein de l'équipe. En effet, le club espagnol propose des contrats de 12 mois seulement à ses joueurs âgés de plus de 30 ans.





Luka Modric, courtisé par l'Inter Miami et le Dinamo Zagreb