MERCATO: MOURINHO SIGNE SON CONTRAT AVEC FENERBAHÇE EN PLEIN STADE, DEVANT UNE FOULE EN DÉLIRE

Nommé entraîneur de Fenerbahçe ce dimanche, José Mourinho a signé son contrat devant les supporteurs, à l'issue d'une cérémonie de présentation où il s'est déjà mis les fans dans la poche.





L'histoire entre José Mourinho et Fenerbahçe a commencé dans une douce folie. Arrivé à Istanbul ce dimanche, l'entraîneur portugais a été présenté aux supporteurs, venus l'accueillir en masse et ce dès l'aéroport. Remercié par l'AS Rome en janvier dernier, le "Special One" s'est déjà mis les fans dans sa poche.





José Mourinho a signé son contrat devant le public, au stade. Selon les médias locaux, l'homme de 61 ans se serait engagé pour deux années, plus une autre en option. L'événement était retransmis en direct sur la chaîne youtube du club et par les médias sportifs, faisant figure de revanche pour le club, l'un des trois grands d'Istanbul, privé de victoire en championnat depuis dix ans et qui a dû s'incliner devant le Galatasaray cette saison.





"J'appartiens à votre famille désormais"





José Mourinho, qui va connaître son onzième club en carrière, arrive pour redonner de l'éclat au Fener'. "Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre amour, que j'ai senti dès le moment où mon nom a été lié au club", a lancé le "Special One" devant une foule en délire. "Normalement, un coach est aimé après des victoires. Dans cette situation, je sens que c'est déjà le cas avant."





"Pour moi, ce sont de grosses responsabilités. Je vous promets que j'appartiens à votre famille désormais", a ajouté José Mourinho en s'adressant aux fans du Fenerbahçe. "Ce maillot est désormais comme ma peau. Le football, c'est de la passion. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le sentir. Dès le moment où le président m'a contacté, je voulais jouer pour vous parce qu'à la fin vous êtes l'âme du club."