MERCATO : Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Neymar et Kylian Mbappé





A en croire certains médias espagnols, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, assure la presse espagnole.







Une nouvelle fois interrogé sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a fait montre de son habituel optimisme.







Nasser Al-Khelaïfi pouvait bien savourer. Un mois après avoir pris une revanche éclatante face au Barça, le PSG a fait de même avec le Bayern Munich, un autre de ses meilleurs ennemis. Le géant bavarois a eu beau venir l’emporter au Parc des Princes (0-1), c’est bien le club de la capitale qui a rallié les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.



Mais le président parisien ne compte pas en rester là. «Notre objectif, c’est d’aller le plus loin possible. Notre ambition, c’est d’aller en finale et de gagner le tournoi, mais on prend match par match, a-t-il lancé au micro de RMC Sport à l’issue de la rencontre. On a été magnifique. On aurait pu marquer trois ou quatre buts mais finalement on est qualifié. Il y a eu du stress mais j’avais confiance en notre équipe. On a gagné contre le Barça et le Bayern, ça veut dire beaucoup de choses. On est venu pour gagner la Ligue des champions. Je suis très fier de l’équipe. »







Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir





Et Nasser Al-Khelaïfi pouvait d’autant plus savourer qu’une autre bonne nouvelle devrait suivre. La prolongation de Neymar est en effet actée. Le joueur lui-même a clos le dossier au micro de la télévision brésilienne. « Je pense que Neymar va rester au PSG encore de longues années », a d’ailleurs abondé le président parisien auprès de Sky Italia.





Et s’il s’est bien gardé d’afficher un tel optimisme concernant Kylian Mbappé, avec qui les discussions suivent son cours, le dirigeant safari a profité de cette qualification pour mettre la pression sur le champion du monde tricolore. « On a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir, a-t-il ainsi lancé. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd’hui. »