Mercato – Real Madrid : Privé de Mbappé, Zidane pense toujours à Mané

Si Zinedine Zidane rêve principalement de faire venir Kylian Mbappé au Real Madrid, il n’oublie pas une autre piste pour l’été prochain : Sadio Mané.





Les premiers contacts entre le Real Madrid et Sadio Mané datent de juillet 2019. A l’époque, les Madrilènes font savoir au Sénégalais qu’ils sont disposés à organisation une opération à son endroit, pour le faire venir, mais ils souhaitent d’abord connaître les intentions du buteur de Liverpool, fraîchement sacré vainqueur de la Ligue des Champions. Si les discussions n’ont pas abouti l’été dernier, le contact n’a jamais été rompu. Et selon nos informations, Zinedine Zidane pense toujours à Sadio Mané, qu’il tient en très haute estime.





Une ouverture pour Mané

Après avoir tout gagné avec Liverpool, en Angleterre comme sur la scène européenne, Sadio Mané regarde vers l’horizon. S’il espère que le titre de Premier League sera officiellement attribué aux Reds, sur le terrain ou par les institutions, le Sénégalais serait en pleine réflexion pour la suite de sa carrière. A 28 ans, il dispose d’une opportunité unique de relever un nouveau défi, dans les des plus grands clubs au monde. Car l’intérêt du Real Madrid est toujours aussi vif. Et Zinedine Zidane a compris que le dossier Mbappé ne se débloquera pas cet été, le PSG refusant catégoriquement des discussions. Ce sera plus simple dans un an, quand le Français n’aura plus qu’un an de contrat (raison pour laquelle il refuse, pour le moment, de parler prolongation de contrat avec Paris).





Pour Zidane, la perspective de faire venir Sadio Mané cet été est une solution idéale, à bien des égards. L’entraîneur merengue prépare la succession de Karim Benzema, qui aura 33 ans en décembre prochain. Il assoit son autorité vis-à-vis de son président, Florentino Pérez, qui n’est pas un partisan de l’option Mané. Il dispose d’une vraie ligne d’attaque performante et en profite pour tourner la page Jovic, recruté il y a un an mais qui est visiblement une erreur de casting pour les Madrilènes. De son côté, Liverpool n’exclut pas une vente de Sadio Mané. Jurgen Klopp a même déjà une idée très précise pour son successeur : Timo Werner. Comme révélé par le10sport.com, l’entraîneur allemand l’a déjà déjà appelé plusieurs fois ces derniers mois…





Le 10 Sport