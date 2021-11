Mercato : Pep Guardiola envoie Raheem Sterling au Barça

C'est un nom qui est associé au FC Barcelone depuis de longs mois déjà. Et l'arrivée de Xavi ne semble pas changer la donne, puisqu'il apprécie également le profil de Raheem Sterling. Les Blaugrana peuvent d'ailleurs avoir de l'espoir dans ce dossier. Pep Guardiola, le coach de Manchester City, n'a clairement pas fermé la porte à un départ du joueur anglais.







Et si Raheem Sterling était la première recrue de Xavi au FC Barcelone ? Venant tout juste de prendre les rênes du club catalan, le technicien espagnol a bien l'intention de le remettre sur le devant de la scène. Et l'ex coach d'Al Sadd ne serait pas contre l'idée de connaître quelques renforts. C'est notamment le nom de Raheem Sterling, le joueur de Manchester City, qui revient avec insistance.





Pep Guardiola ne ferme pas la porte





Déjà convoité par les Blaugrana l'été dernier, Raheem Sterling est encore dans le viseur du Barça. D'autant plus que l'ailier anglais n'a connu que trois titularisations en onze journées de Premier League et pourrait donc pousser pour un départ. Présent pour un tournoi de golf caritatif, à Sant Cugat, Pep Guardiola n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une arrivée du joueur de 26 ans en Catalogne :





"Nous, les entraîneurs, on a déjà de quoi faire pour que ceux qui ne jouent pas beaucoup ne soient pas en colère. On doit aussi penser au prochain match. J’ai déjà suffisamment de travail, mais si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, je suis sûr que… Barcelone reste un club attractif, plus qu’attractif même. La ville, le club, son histoire : tout ça séduit toujours un entraîneur ou un joueur. Et si le Barça est intéressé par l’un de nos joueurs, ils mettront toute la cavalerie en marche. Le Barça, dans les bons et les mauvais côtés, peut faire ce qu’il veut."

Une déclaration qui doit clairement faire rêver les socios des Blaugrana ! Le club catalan mettra certainement tout en œuvre pour le récupérer dès le mois de janvier