Mercato : Plutôt l'Angleterre que le PSG pour Kalidou Koulibaly ?

Alors que son nom a été plusieurs fois associé au Paris Saint-Germain ces derniers mois, Kalidou Koulibaly s'éloignerait du club de la capitale selon Le Parisien. En cause, le prix du transfert.





Quel mercato pour le PSG ? Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, de nombreux dossiers restent incertains. On pense à ceux de Thiago Silva, d'Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou de Thomas Meunier question départs. De Mauro Icardi, Miralem Pjanic, Alex Telles ou encore Kalidou Koulibaly au rayon arrivées. Et ce dernier s'éloignerait de la capitale française. Selon Le Parisien, cette piste «n'est plus tout d'actualité». Le site du quotidien explique que le Sénégalais devrait poursuivre sa carrière en Angleterre et pourquoi pas à Manchester United. Pourtant, Le Parisien dévoile que Koulibaly «s'imaginait bien porter le maillot parisien». Mais le prix du joueur rendrait l'opération impossible.