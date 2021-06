Mercato - PSG : Ancelotti va totalement chambouler les plans de Leonardo !

Alors qu’Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et Raul étaient annoncés, c’est Carlo Ancelotti qui prendra les rênes du Real Madrid. L’Italien a en effet quitté Everton ce mardi, s’engageant officiellement avec un club qu’il a déjà dirigé de 2013 à 2015, remportant notamment une Ligue des Champions. « Bien que j'aie aimé être à Everton, on m'a présenté une opportunité inattendue qui, à mon avis, est la bonne décision pour moi et ma famille en ce moment » a déclaré sur le site des Toffees l’entraineur de 61 ans, qui va donc succéder à Zinedine Zidane. Mais cette arrivée pourrait être une mauvaise nouvelle pour Leonardo et ses plans de mercato au Paris Saint-Germain.Le PSG toujours là pour Fabian Ruiz, mais le Real Madrid...A Madrid, Carlo Ancelotti souhaiterait retrouver plusieurs de ses anciens joueurs, dont Fabian Ruiz. Or, l’Espagnol est l’un des grandes cibles de Leonardo, qui souhaite frapper un gros coup au milieu de terrain cet été. D’après les informations de Calciomercato.com, si la piste menant au Paris Saint-Germain tient toujours, le Real Madrid aurait fait un retour fracassant dans ce dossier. Deux autres clubs ont été largués, puisque le portail italien assure que les portes du FC Barcelone seraient fermées pour Fabian Ruiz, alors que l’Atlético de Madrid travaillerait actuellement sur d’autres noms.