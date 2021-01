Mercato-Psg : Leonardo annonce la piste Messi

Le PSG fait les yeux doux à Messi

Lionel Messi avait fait savoir son désir de quitter le Barcelone lors du dernier mercato d’été. Mais le club catalan s’était opposé au départ de l’Argentin. Un dossier qui avait fait jaser et continue d’attirer l’attention de certains clubs qui veulent s’attacher les services de ce septuple Ballon d’or.





Le Paris Saint-Germain (PSG), fait partie de ces formations qui font les yeux doux à Messi. C’est le directeur sportif du club de la capitale française, Leonardo, qui l’a fait savoir.