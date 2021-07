Mercato PSG : Mbappé, un petit effort et le Real Madrid y est !

L'avenir de Kylian Mbappé reste une préoccupation de la direction du PSG, mais 200 millions d'euros vont forcer la main à la direction du Paris SG, selon les dernières informations.









Un joueur qui veut prolonger son aventure avec un club ne reste jamais muet aussi longtemps. Dans le cas Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2022, c’est le silence radio sur la question de son avenir. Ce n’est pas que la direction du club Parisien ne s’active pas pour boucler le dossier, mais c’est le buteur qui glace la température par son attitude. Depuis plusieurs mois, aucune sortie pouvant traduire une envie de Kylian Mbappé de rester au club n'est tombée. Il n'a jusqu'ici non plus jamais donné d’indications précises aux dirigeants Parisiens sur sa décision concernant son avenir. Qu’à cela ne tienne, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne cessent de multiplier les actions pour le faire prolonger. Selon la presse madrilène, un appel des hauts dignitaires qataris propriétaires du PSG n’a jusqu’ici produit aucun effet sur le joueur. Le footballeur de 22 ans reste toujours muet sans valider aucune des nombreuses offres de son équipe. L'optimisme de Nasser Al-Khelaïfi sur le dossier est même progressivement en train de laisser place à un gros doute.





Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi prêts à vendre Mbappé





Un club est à la base de cette attitude de Kylian Mbappé, le Real Madrid. L’équipe dirigée par Florentino Perez est prête à signer le joueur offensif du PSG aussitôt que la direction du club voudra négocier. Jusqu’ici, ce cas de figure semblait avoir peu de chances d’exister et pourtant les différentes parties semblent se diriger vers ce scénario. En effet, le confrère Anton Meana de la Cadena Ser a mis en avant une montée d’optimiste au sein de la direction du Real Madrid sur ce dossier. Selon lui, Florentio Perez, président madrilène, est certain d’avoir pour meilleur allié le temps dans cette affaire. Puisque Kylian Mbappé pourrait signer son futur contrat avec le Real Madrid en janvier prochain et filer gratuitement dans la capitale espagnole en juin, la pression devient grande sur les épaules des dirigeants Parisiens. L’homme d’affaires espagnol ne voit pas les Qataris prendre le risque de perdre les 160 millions d’euros qu’il est prêt à leur verser avant la fin du mercato estival.





Le journaliste indique que les responsables du Real attendent un appel des Nasser Al-Khelaïfi annonçant sa disponibilité à accepter l’offre communiquée à Leonardo, le directeur sportif Parisien. Avec la vente de Raphaël Varane à Manchester United, les Madrilènes ont coffré quelques millions d’euros qu’ils devraient utiliser pour faire affaire avec le PSG. Sauf que cette offre de 160M€ est connue de longue date par la direction du Paris Saint-Germain et elle n’a jusqu’ici pas été acceptée. Le Real Madrid a donc un effort de plus à faire pour boucler ce dossier. 200 millions d’euros devraient raisonner la direction de l’équipe du Parc des Princes, selon un ancien salarié sous anonymat.