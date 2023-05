Mercato PSG : Paris ouvre la porte à un départ de Verratti

Au PSG depuis 2012, Marco Verratti a longtemps été le chouchou du Parc des Princes. Si le milieu de terrain italien a toujours des partisans à Paris, il n'est plus intouchable et a notamment été pris à partie lors du récent rassemblement des Ultras devant le siège du club, au même titre que Lionel Messi et Neymar.