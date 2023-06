Mercato PSG, Real Madrid : Tottenham fixe son prix pour Harry Kane

Le Real Madrid veut Harry Kane pour remplacer Karim Benzema selon plusieurs sources concordantes et Tottenham a fixé le prix de son buteur à 116 millions d'euros selon la presse anglaise.











On pensait le feuilleton terminé après l'annonce de Marca jeudi soir. Quelques heures après avoir remis un trophée "légende" à Karim Benzema, le puissant quotidien sportif espagnol annonçait que KB9 avait décidé de refuser une juteuse offre saoudienne et de rester un an de plus au Real Madrid. Mais dimanche, quelques heures avant son dernier match de la saison face à Bilbao, le Real Madrid a officialisé le départ de son capitaine et numéro 9.





Avec ce départ, le Real Madrid va être obligé de recruter une pointure en attaque cet été. Joselu va venir remplacer Mariano Diaz, Kai Havertz pourrait étoffer le secteur offensif, mais le Real vise un nom encore plus prestigieux que celui de l'Allemand pour remplacer Benzema. Et comme Kylian Mbappé et Erling Haaland ne sont pas disponibles cet été, tous les regards se portent sur Harry Kane, qui n'a plus qu'un an de contrat à Tottenham.







Tottenham va réclamer 116 M€ au Real pour Kane





Selon Marca, l'international anglais de 29 ans, également courtisé par le PSG, est l'option privilégiée par Carlo Ancelotti et la direction sportive du Real Madrid pour remplacer Benzema. Reste maintenant à négocier avec Daniel Levy, le président des Spurs, réputé dur en affaires. Ce dernier refuse catégoriquement de vendre son buteur à un club anglais (Manchester United est intéressé), ce qui pourrait faire les affaires du Real Madrid.