Mercato PSG - Salaire, contrat : les dernières infos sur Messi à Paris

Selon plusieurs sources concordantes, Lionel Messi souhaite évoluer au PSG la saison prochaine. Un contrat de deux saisons (plus une en option) l'attend, assorti d'un salaire net annuel variant entre 35 M€ et 40 M€ d'après les différents échos.







Lionel Messi au PSG, ça brûle. Libre de tout contrat après l'officialisation de son départ du FC Barcelone, l'attaquant argentin semble désormais tout proche de rejoindre le club parisien. En début de soirée, le journaliste Saber Desfarges a été le premier à annoncer que le joueur de 34 ans souhaitait signer à Paris et qu'un accord à ce sujet était quasi bouclé.









Salaire net annuel évalué entre 35 M€ et 40 M€ selon les sources





Dans la foulée, L'Équipe a notamment fait un gros point sur le dossier, livrant des éléments très intéressants. Selon le quotidien sportif, le club parisien s'active à tous les étages (marketing, communication, etc...) et va proposer un contrat de trois saisons (dont une en option) à Messi, assorti d'un salaire net annuel de 40 M€, alors que Neymar culmine lui à 35 M€. Toujours d'après cette source, une réunion devrait se tenir dimanche entre le PSG et le clan Messi.





De son côté, Le Parisien confirme à son tour que le sextuple Ballon d'Or souhaite évoluer au PSG la saison prochaine, pour des raisons financières mais également pour retrouver Angel Di Maria et Neymar, ses deux amis. Tandis que sa femme, Antonella Roccuzzo, apprécie la capitale française, un argument non négligeable. Concernant le salaire que touchera Messi à Paris, le quotidien régional table plutôt sur un montant proche de 35 M€ net.





Contrat de deux saisons, plus une en option

Plusieurs sources concordantes comme Mohamed Bouhafsi, RMC Sport ou encore Fabrizio Romano ont confirmé la durée du futur contrat de Lionel Messi au PSG : deux saisons + une en option, soit jusqu'en 2024 au maximum, alors que les détails d'activation de l'année supplémentaire n'ont pas encore filtré. Mohamed Bouhafsi annonce au passage que le PSG souhaite boucler le deal ce week-end et va rencontre Jorge Messi dans les prochaines heures.









Journaliste pour Foot Mercato, Santi Aouna explique de son côté que le père du récent vainqueur de la Copa América serait déjà d'accord avec le PSG, qui s'est déjà rapproché de la Ligue de football professionnel (LFP) en vue de l'enregistrement du contrat de la star argentine.





Enfin Gianluca Di Marzio, à l'affût sur le dossier, annonce que la Pulga va toucher environ 35 M€ nets par an (bonus compris) à Paris et que l'heure est à la finalisation des derniers détails concernant le contrat de Messi, notamment en ce qui concerne les assurances. Tandis que les derniers détails au sujet des commissions d'agent sont également en train d'être réglés avec Jorge Messi, qui gère les intérêts de son fils. Lionel Messi pourrait aller dire au revoir à ses anciens coéquipiers du Barça dès ce samedi matin avant de rejoindre Paris. Le dénouement est proche.