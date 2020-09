Mercato - PSG : Tuchel met la pression sur Leonardo pour le mercato

Thomas Tuchel a rappelé qu'il attendait des recrues pour remplacer les éléments qui sont partis. "Il nous faut un défenseur ou un milieu, et même les deux. On n'a perdu quatre joueurs avec Thiago, Choupo, Meunier et Cavani, et nous n'avons remplacé que Meunier avec Florenzi. On doit se renforcer si on veut atteindre nos objectifs", a déclaré le technicien allemand. Il reste vingt jours au PSG pour trouver ses renforts.