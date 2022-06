MERCATO-PSG : Zidane, les raisons d’un refus

Né à Marseille, Zinedine Zidane aurait pu porter les couleurs de l’OM aux débuts et à la fin des années 90, mais il a finalement choisi de rejoindre Bordeaux puis la Juventus. Explications.



Cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait conclu un accord de principe avec le club de la capitale, ont assuré plusieurs sources espagnoles et françaises vendredi dernier. Une annonce qui a eu l’effet d’une bombe à Marseille, ville natale du champion du monde 98, où sa possible arrivée sur le banc des Rouge et Bleu serait vécue comme une véritable trahison.





Pourtant, si l’est bien l’un des symboles de la cité phocéenne, « Zizou » n’a jamais endossé la tunique de l’OM au cours de sa carrière de joueurs. Il a même refusé de jouer pour les pensionnaires du stade Vélodrome en 1992, préférant rallier Bordeaux, un autre grand rival de la formation olympienne. L’ancien numéro 10 des Bleus avait justifié son choix il y a une dizaine d’années pour le site officiel des Girondins.





« J’étais mieux à Bordeaux »

« Les gens que j’ai rencontrés sportivement et en dehors m’ont beaucoup apporté, avait-il confié. J’aimais bien la région. Les gens étaient très réservés. Il y a beaucoup de discrétion. J’aimais bien cette mentalité. On ne se livre pas comme ça. Cela m’allait très bien. J’étais dans mon élément ici (à Bordeaux, ndlr). J’ai progressé. Je suis passé de ma formation à Cannes aux Girondins. Bordeaux faisait partie des clubs importants en France. Rolland Courbis m’a fait venir avec Jean-François Daniel et Eric Guérit. J’étais content et me disais que c’était un bon tremplin. Il y’avait la possibilité à Marseille mais j’ai bien fait de venir en Gironde finalement. Même si je suis fier d’être Marseillais, j’étais mieux à Bordeaux. »





« Ça aurait été invivable »

Après son passage en Gironde, qui s’est terminé en 1996, Zinedine Zidane a eu une nouvelle opportunité de signer à l’Olympique de Marseille. Mais cette fois-ci, il a décidé de dire oui à la Juventus. Ancien directeur sportif de l’OM en 2000, Eric Di Meco, est revenu sur cet épisode au cours d’une interview accordée au média Webgirondins.com.





« L’OM est le club de cœur de Zizou au départ. Après son passage chez les Girondins, il aurait pu y signer, avait soufflé l’ancien défenseur marseillais. Lorsqu’il est parti à l’étranger, ce n’était même plus la peine d’y penser. Lorsque j’ai été manager sportif de l’OM, je lui avais demandé s’il aurait pu jouer à l’OM. Il m’avait répondu : « Ça aurait été invivable ». Par rapport à sa famille et ses amis, qui vivent dans la cité phocéenne, ça aurait effectivement été très compliqué. Et même si ça s’était réalisé, nous n’aurions pas pu le garder longtemps… »