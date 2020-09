Mercato : Rennes s'attaque à Alfred Gomis, Dijon sort les barbelés

Alors que le départ du gardien Edouard Mendy à Chelsea a été confirmé par le technicien des Blues, Frank Lampard, Rennes essaye de dénicher son successeur.







Le club breton a jeté son dévolu sur un autre Sénégalais, le portier de Dijon Alfred Gomis.









Mais l'opération semble être compliquée d'après le président dijonnais, Olivier Delcourt.





"Alfred a prolongé son contrat il y a trois semaines. Il est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n'est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir", a fait savoir Delcourt dans les colonnes du quotidien L'équipe.