Mercato: Ronaldo aurait demandé à Manchester United d'être libéré de sa dernière année de contrat

Cristiano Ronaldo, absent de la reprise de l'entraînement au début du mois, aurait demandé à être libéré de sa dernière année de contrat à Manchester United, assure le Daily Mail ce mercredi. La récente réunion avec sa direction pour parler de son avenir ne l'a pas convaincu de rester et le Portugais s'imagine loin des Red Devils la saison prochaine.

La récente réunion entre Cristiano Ronaldo et les dirigeants mancuniens n'a visiblement pas porté ses fruits. Ce mercredi soir, le Daily Mail rapporte que le quintuple Ballon d'Or a demandé à Manchester United de le libérer de sa dernière année de contrat, lui qui est encore lié au Red Devils jusqu'en juin 2023.

D'après le média anglais, sa rencontre avec l'état-major du club ne l'a pas fait changer d'avis et le Portugais souhaite toujours partir. Les dirigeants des Red Devils lui auraient assuré qu'ils n'avaient aucune envie de le vendre et qu'ils n'avaient reçu aucune demande de renseignements venant d'autres clubs.

Les cadors européens ne se bousculent pas

Alors que les prétendants ne se bousculent pas pour s'offrir les services de l'attaquant de 37 ans, CR7 et son agent Jorge Mendes estiment vraisemblablement qu'être libre - et donc ne rien coûter en indemnités de transfert - pourrait faciliter son départ.

Cristiano Ronaldo, qui avait séché la reprise de l'entraînement début juillet, était de retour au centre d'entraînement de Manchester United mardi. L'attaquant a déjà explicitement indiqué au club qu'il souhaitait être transféré vers une équipe jouant la Ligue des champions, ce qui ne sera pas le cas de Manchester United cette saison, seulement sixième de la Premier League l'an dernier et qui devra se contenter de la Ligue Europa.

Si les noms du Bayern Munich, Chelsea et plus récemment de l'Atlético de Madrid ont circulé comme destinations possibles, la transaction financière ne sera pas simple à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 360 000 livres (430 000 euros) par semaine.