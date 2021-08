Mercato : Rooney pas tendre avec Ronaldo sur sa possible arrivée à Manchester City

Ancien coéquipier prolifique de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Wayne Rooney a assuré à talkSPORT ne pas croire à une arrivée du Portugais à Manchester City.





Wayne Ronney et Cristiano Ronaldo ont joué plus de 200 matchs ensemble à Manchester United, décrochant une Ligue des champions et trois championnats. Meilleur buteur du derby face à Manchester City, l'ancien attaquant anglais n'imagine pas son ancien coéquipier portugais rejoindre l'autre club de la ville.





"Je pense que Cristiano a un superbe héritage à Manchester United et je sais à quel point il est fier en tant que jouer et en tant que personne, a-t-il souligné auprès de talkSPORT. Je ne l'imagine pas aller là-bas, mais c'est le football donc on ne sait jamais."

Pourtant, d'autres joueurs ont joué pour les deux clubs de Manchester, parmi lesquels Denis Law, Peter Schmeichel, Andy Cole ou Carlos Tevez. "Mais aucun n'était au niveau de Cristiano, a ajouté Rooney. Je ne vois vraiment pas ce transfert comme une option pour lui. Financièrement, bien sûr qu'il n'en a pas besoin. Je pense qu'il serait plus à même d'aller au PSG."





Rooney n'aurait pas pu jouer à Liverpool ou City





Une position claire de Wayne Rooney, alors que lui-même a été très sérieusement lié à Manchester City durant sa carrière. "Je crois qu'il faut faire ce qui est bon pour vous en tant que personne, pour votre famille, a-t-il justifié. Tout le monde sait que je ne pourrais jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C'est évident, mais tout le monde est différent."