Mercato : Salah n’est pas heureux à Liverpool, un proche du joueur confirme

Mohamed Salah va certainement quitter Liverpool dans un avenir proche.Mohamed Aboutrika, légende du football égyptien et proche du joueur, a évoqué la situation de son compatriote sur beIN Sports.« J'ai appelé Salah à propos de sa situation à Liverpool et il est bouleversé, mais cela n'affectera jamais ses performances sur le terrain. Je sais que Salah n'est pas heureux à Liverpool, il m'a dit les raisons pour lesquelles il ne l’était pas mais c’est secret et je ne peux pas en parler en public.», confie-t-il.Une situation préoccupante pour les Reds s’ils venaient à se séparer du meilleur buteur de la Premier League.