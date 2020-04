Mercato : Sancho, Kane, Neymar… Manchester United prêt à lâcher un très gros billet !

Manchester United ne sera pas affecté par la crise du coronavirus et pourrait effectuer une très grosse dépense cet été. Avec une nouvelle star à la clé ?





Alors que le monde du football est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, l’économie mondiale a connu un gros coup d’arrêt, certains allant même jusqu’à parler de crise économique. Certains clubs de football ont décidé de réduire drastiquement le salaire de ses joueurs, afin de préserver leur pérennité financière. Pourtant, à Manchester United, tout semble aller comme sur des roulettes. Les Red Devils semblent préparer de très gros chèques pour faire venir de nouvelles stars du côté d’Old Trafford la saison prochaine…





Neymar, Kane et Sancho visés ?





Ainsi, Manchester United aurait trois joueurs offensifs dans son collimateur pour la saison prochaine. Le premier, c’est évidemment Jadon Sancho, que l’Europe toute entière s’arrache, et qui pourrait bien rejoindre Manchester United comme il l’a implicitement annoncé dans un live Instagram. Seulement, le BVB pourrait ne pas accepter d’offre en-dessous de 200 millions d’euros. Même constat pour le PSG, qui demande 150 à 200 millions d’euros pour son international brésilien Neymar, courtisé par le FC Barcelone dans le cadre d’un retour en Catalogne. Troisième et dernière piste : Harry Kane. Depuis quelques années, le buteur de Tottenham est sur les tablettes de Manchester United, et il semble plus proche que jamais d’un départ, lui qui annonçait il y a quelques jours qu’il pourrait envisager de partir si les Spurs ne s’amélioraient pas. Manchester pourrait décider de passer à l’action l’été prochain, mais encore une fois l’offre devra être conséquente pour espérer attirer le serial buteur des Spurs, Tottenham étant en difficulté financière.