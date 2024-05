MERCATO : THIAGO MOTTA VA SIGNER CHEZ UN GÉANT ITALIEN !

Après une saison éblouissante avec Bologne, Thiago Motta devrait être nommé chez un géant italien.







Régulièrement cité ces derniers temps pour s'installer à la tête du Paris Saint-Germain, Thiago Motta n'a finalement jamais posé de nouveau ses valises en France pour continuer sa carrière de l'autre côté des Alpes, en Italie. Cette saison, sur le banc de Bologne, il a réalisé un exercice hors du commun pour permettre aux siens de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Des performances ayant forcément attiré les yeux des grandes écuries italiennes, et l'une d'elles aurait mis son grappin dessus.





Thiago Motta à Turin, c'est fait