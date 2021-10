Messi, Benzema, Lewandowski: qui doit gagner le Ballon d’Or?

Qui va gagner le ballon d'Or 2021

En quête d’un septième trophée, Lionel Messi semble être le grand favori pour empocher le Ballon d’Or. Parmi les outsiders, les champions d’Europe Jorginho et N’Golo Kanté, son coéquipier en club Kylian Mbappé, mais aussi Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Verdict le 29 novembre.





Lionel Messi (PSG)





2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. Il a déjà six Ballons d’Or sur son étagère. Mais il pourrait y en avoir un de plus, car à 34 ans, Messi a enfin remporté un grand trophée avec l’Argentine, la Copa America, où il a terminé meilleur joueur, buteur et passeur. Malgré la saison compliquée du Barça, l’Argentin a également sauvé les meubles à de nombreuses reprises.





Cristiano Ronaldo (Manchester United)





Ronaldo a également déjà cinq Ballons d’Or à son actif. À 36 ans, il est le plus âgé de la liste, mais ne vous y trompez pas. La superstar portugaise a réalisé de très bonnes performances à la Juventus et avec l’équipe nationale portugaise. Et cette saison, il est à nouveau en feu avec Manchester United. Hier, il a montré sa grande forme du moment en réalisant un triplé contre le Luxembourg. Cela porte son total à 115 buts internationaux. Avec 182 sélections, Ronaldo a dépassé Sergio Ramos (180 sélections) pour devenir le détenteur du record de matches internationaux pour un pays européen. Ce record sera-t-il récompensé par un Ballon d’or supplémentaire ?

Robert Lewandowski (Bayern München)





Déjà présenté comme un favori l’année dernière, l’attaquant polonais a une nouvelle fois été un cauchemar pour les défenses en 2021. À 33 ans, Lewandowski a remporté la Bundesliga, la Supercoupe d’Allemagne et la Coupe du monde des clubs. Surtout, Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison lors de la dernière journée de Bundesliga, battant ainsi le record sur une saison de Gerd Müller. Une bonne raison de le récompenser avec un premier Ballon d’or?





Karim Benzema (Real Madrid)





La star du Real Madrid, âgée de 33 ans, a marqué 30 buts pour le Real la saison dernière et en septembre, elle a même dépassé les 200 buts pour la Maison Blanche en Liga. L’attaquant est également de retour en équipe de France après une absence de six ans. Avec son coéquipier Mbappé, Benzema a été le principal artisan des Bleus pendant la Ligue des Nations, avec notamment un superbe but en finale contre l’Espagne. Il s’est également illustré à l’Euro avec quatre buts à son compteur, dont deux doublés. C’est ce qui s’appelle un retour réussi.





Kylian Mbappé (PSG)





22 ans et déjà le roi des Bleus. L’attaquant vedette français a déjà quatre titres nationaux sur son CV (trois avec le PSG et un avec Monaco), sans compter son titre de champion du monde en 2018 et la Ligue des Nations ajoutée à son palmarès la semaine dernière. En attendant, le contrat de Mbappé avec le PSG se termine dans quelques mois et la rumeur d’un transfert au Real Madrid tourne à plein régime. Ce crack mondial va-t-il non seulement remporter son premier Ballon d’or, mais aussi s’engager prochainement avec le club espagnol?





Jorginho (Chelsea)





Cette année a été un succès sans précédent pour l’Italien de 29 ans. Il est devenu champion d’Europe avec la Squadra quelques mois seulement après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea. Un bon mois plus tard, il réalisait même le triplé avec la Super Coupe de l’UEFA. Aujourd’hui, il est à nouveau en tête de la Premier League avec le même club. Plus que les titres, c’est son rôle déterminant au sein des équipes qui fait de lui un candidat sérieux à la victoire, comme le montre sa distinction comme Joueur de l’année UEFA.





Kevin De Bruyne (Manchester City) et Romelu Lukaku (Chelsea)