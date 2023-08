Messi brille encore et l'Inter Miami file en finale de la Leagues Cup

Lionel Messi a encore marqué avec son nouveau club de l'Inter Miami pour aider les siens à accéder en finale de la Leagues Cup, forts d'une victoire 4-1 contre l'Union Philadelphie mardi à Chester, en Pennsylvanie.



L'Argentin en est maintenant à neuf réalisations en six apparitions sous les couleurs de Miami. Du pied gauche, le septuple Ballon d'or a ajusté le gardien Andre Blake d'une frappe malicieuse à ras de terre, des 25 mètres (20e).



Les Floridiens, qui ont entamé la Leagues Cup en étant bons derniers de leur Conférence Est et pire équipe de la D1 américaine, en sont à six victoires consécutives depuis l'arrivée de leur nouveau numéro 10.



En finale de cette compétition inédite qui oppose les meilleures équipes d'Amérique du Nord et du Mexique, ils affronteront Nashville, tombeur 2-0 des Mexicains du CF Monterrey et dans le haut du classement à l'Est en MLS.



L'Inter Miami avait déjà ouvert le score en tout début de partie par Josef Martinez (3e) avant que Messi n'ajoute sa pierre à l'édifice, servi par le même Martinez.



Un autre ancien du FC Barcelone, Jordi Alba, lui aussi débarqué en Floride cet été -- comme d'ailleurs Sergio Busquets, titulaire au milieu --, a marqué (45e+3), pour le 3-0. Philly a réduit l'écart à la 73e par l'intermédiaire d'Alejandro Bedoya, mais l'entrant David Ruiz l'a rétabli à trois buts en fin de rencontre (84e).



L'Union Philadelphie est, contrairement à Miami, bien positionnée sur le podium de la Conférence Est en championnat, à la troisième place, et n'avait perdu qu'une seule fois en 38 matches à domicile avant de chuter mardi.



Mais les Floridiens sont métamorphosés depuis les débuts du champion du monde, qui disputera samedi la 42e finale de sa carrière, lui qui a quitté le Paris Saint-Germain et signé aux Etats-Unis en juin.



Pour l'Inter Miami, ce dernier succès est synonyme d'accession à la prochaine Coupe des champions de la CONCAFAF, plus prestigieuse compétition de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.