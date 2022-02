Messi content de son association avec Mbappe: “On apprend à se connaître de mieux en mieux”

Lionel Messi très content de Kylian Mbappe

Lionel Messi a exprimé mardi sa satisfaction à l’égard de la manière dont son association avec Kylian Mbappe évolue au Paris Saint-Germain. L’international argentin, arrivé librement à Paris cet été, n’a inscrit que deux buts en 15 matches de Ligue 1 pour l’équipe de Mauricio Pochettino, qui compte 13 points d’avance au sommet du classement du championnat de France.





Malgré ces statistiques un peu maigres, Messi a reconnu à quel point il était heureux de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde, dont Kylian Mbappe.





“Angel Di Maria et Neymar je les connaissais déjà d’avant”, a déclaré Messi dans une interview aux médias du PSG publiée mardi. “Je ne connaissais pas Kylian et petit à petit, on apprend à se connaître de mieux en mieux.”