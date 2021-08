Messi et Neymar devraient être du voyage à Reims dimanche avec le PSG

Lionel Messi et Neymar devraient être dans le groupe pour le match à Reims, dimanche. (E. Garnier/L'Équipe)

Lionel Messi et Neymar devraient être dans le groupe du PSG pour le match de Ligue 1 à Reims, dimanche. Sergio Ramos, lui, n'en fera pas partie.





Au lendemain de la soirée d'anniversaire du fils de Neymar, à laquelle de nombreux joueurs étaient conviés, les Parisiens se sont retrouvés mercredi au camp des Loges. L'après-midi, ils ont eu droit à des ateliers et des shootings pour les partenaires du club. Tout ce petit monde se retrouvera ce jeudi, à trois jours du déplacement à Reims.