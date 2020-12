Messi oublie CR7, les stars citent De Bruyne, les préférences d’Hazard et Martinez: le détail des votes “The Best”

The Best Fifa Football Awards

Robert Lewandowski a été élu Joueur de l’année 2020 jeudi lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards. La fédération internationale a dévoilé le détail des votes des joueurs, des sélectionneurs et des journalistes: alors, pour qui ont voté Eden Hazard, Roberto Martinez, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo?

Premier enseignement: Kevin De Bruyne, qui figure dans le Onze de l’année 2020, a terminé 5e du classement du Joueur de l’année 2020. Le Diable Rouge de Manchester City a reçu 26 points, tandis que le Polonais Robert Lewandowski a été élu avec 52 points, devant le Portugais Cristiano Ronaldo (38pts) et l’Argentin Lionel Messi (35). Le Sénégalais Sadio Mané est 4e avec 29 points. Mohamed Salah (25 pts), Kylian Mbappé (19), Thiago Alcantara (17), Neymar (16) et Virgil van Dijk (13) complètent le top 10.





Ils ont voté De Bruyne





Pour finir dans le top 5, Kevin De Bruyne s’est retrouvé 18 fois en tête du vote des capitaines et sélectionneurs. Roberto Martinez a notamment placé De Bruyne à la 1e place, devant Lewandowski et Alcantara. Vital Borkelmas, sélectionneur de la Jordanie, Julian Baumgartlinger, capitaine de l’Autriche, Félix Sánchez Bas, coach du Qatar, ont notamment décidé de choisir KDB comme joueur de l’année.





Le Diable est deuxième dans les podiums d’Harry Kane et de Manuel Neuer, et troisième dans les votes de Gareth Southgate et... Robert Lewandowski, le vainqueur du scrutin. Le Polonais a préféré Thiago Alcantara et Neymar, qu’il place aux deux premières places. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a placé De Bruyne à la troisième position également. Kylian Mbappé est premier de son classement, Cristiano Ronaldo second.





Le vote “très PSG” de Messi





Pour Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, aussi, Kevin De Bruyne est sur la 3e marche de son podium personnel, derrière Robert Lewandowski et l’Espagnol Sergio Ramos, coéquipier du Brainois au Real Madrid. De son côté, Johan Walem, sélectionneur de Chypre, a voté, dans l’ordre, pour Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski.