Messi oublie Lewandowski, les choix de Hazard et de Martinez, Ronaldo snobé par son sélectionneur: le détail des votes The Best

Robert Lewandowski , meilleur joueur Bestfifa2021

Robert Lewandowski a été désigné joueur FIFA de l’année lors de la cérémonie annuelle des Best FIFA Football Awards. Le détail des votes a été publié par l’instance internationale, et certains choix ont étonné sur les réseaux sociaux.





Les capitaines et les sélectionneurs ont sacré Robert Lewandowski comme joueur FIFA pour la deuxième année consécutive. Le Polonais a obtenu 48 points, soit quatre de plus que Lionel Messi et neuf que Mohamed Salah. Parmi les votes croustillants, celui du second, Messi, qui a ignoré Lewandowski. Le joueur du PSG a préféré choisir ses coéquipiers parisiens Neymar et Kylian Mbappé, puis Karim Benzema. En revanche, l’attaquant du Bayern Munich a placé l’Argentin en deuxième position entre Jorginho et Cristiano Ronaldo.





D’ailleurs, si on s’attarde sur le vote du Portugais, Lewandowski est en tête, devant N’Golo Kanté et Jorginho. Plus étonnant, l’attaquant de Manchester United a été snobé par son propre sélectionneur, Fernando Santos, au profit de Robert Lewandowski, N’Golo Kanté et Jorginho.