Messi revient sur ses difficultés d’adaptation au PSG: “Le premier jour, on a pleuré avec ma femme”

Messi revient sur ses difficultés d'adaptation au PSG

Interrogé par le média Tyc Sports sur son adaptation au Paris SG et au football français, Messi évoque "un changement difficile" et confie que ses fils "sont rentrés en pleurant" de leur première journée dans leur école à Paris.





“Quand tu as été toute ta vie au même endroit, ce n’est pas facile. Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : ‘Que fait-on là? Qu’est-ce qui s’est passé?’ En réalité, il fallait simplement que je m’adapte”, a confié l’Argentin. Touché cet hiver par le Covid-19, Messi se dit convaincu qu’il lui reste “des séquelles dans les poumons”. Il a aussi très mal vécu l’élimination de la C1 par le Real Madrid, qui lui a mis “un grand coup”.





Le sextuple Ballon d’Or a évoqué la colère d’une partie du public parisien à l’encontre de son équipe en fin de saison. “Je comprends l’énervement des supporters. Mais, quand ils nous ont sifflés, Neymar et moi, je me suis dit : ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé qu’ils assistent à ça. Ils ne m’ont rien dit, ils n’ont pas compris. C’est notamment pour cette raison que, cette année, j’ai eu du mal à profiter. Mais c’est du passé. Désormais, je ne pense plus qu’à inverser la situation. Je veux revenir à Paris et profiter. Je vous promets que la saison prochaine sera bien différente de celle-ci”.