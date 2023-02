Messi : ses enfants voudraient regagner Barcelone, sa femme a choisi une autre ville selon la presse

Lionel Messi sera-t-il un joueur du Paris Saint Germain la saison prochaine ? C’est la question que les fans de l’équipe de la capitale française se posent depuis quelques semaines. Le contrat du septuple ballon d’or prend fin le 30 juin prochain, et pour l’instant il n'a pas encore prolongé ce bail.





Les négociations sont toujours en cours entre les dirigeants du PSG et son père Jorge Messi. Si la Pulga tarde à se décider c’est peut-être à cause de sa famille. En effet, selon le journal Le Parisien, la femme de l’argentin voudrait vivre aux Etats-Unis.





« Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années »





Le couple possède une maison à Miami. Antonella Roccuzzo ne serait donc pas contre un départ de son mari pour l’Inter Miami, le club de David Beckham. Récemment, Phil Neville, le manager de la franchise américaine, a déclaré son intérêt pour l’ex-joueur du FC Barcelone.





« On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent le plus ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui apporteraient encore beaucoup à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un game-changer » avait déclaré l’ex-international anglais. Si la femme de Lionel Messi préfère rejoindre Miami, ses enfants sont plutôt favorables à un retour au FC Barcelone.





« Tant que Leo n’a pas prolongé avec le PSG, tant qu’il n’a pas signé à Miami »





C’est du moins ce qu’indique Mundo Deportivo. En effet, selon le quotidien catalan, Thiago, Matteo et Ciro aimeraient retrouver leur vie en Catalogne. L’aîné Thiago avait souffert du transfert de son père au PSG tant il avait déjà ses repères à Barcelone. Pour Mundo Deportivo, un retour en Catalogne est encore possible tant que Messi ne prolonge pas son bail au PSG.