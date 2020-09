Messi tacle encore la direction du Barça après le départ de Suarez

Lionel Messi, le capitaine du FC Barcelone, a adressé vendredi matin un message d'adieu à Luis Suarez, transféré à l'Atlético de Madrid, en critiquant une nouvelle fois la direction du club catalan.





C'est officiel depuis mercredi soir, Luis Suarez n'est plus un joueur du FC Barcelone. L'attaquant uruguayen a fait ses adieux au vestiaire catalan après six années passées au Barça et s'est s'engagé avec l'Atlético de Madrid dans la foulée. Un départ auquel le capitaine du FC Barcelone, son ami Lionel Messi, n'est pas resté insensible sur les réseaux sociaux. "Cela va être difficile de ne plus continuer à partager les moments du quotidien avec toi, sur les terrains comme à l'extérieur", a expliqué La Pulga vendredi matin sur Instagram.





Puis celui qui est fin de contrat en juin 2021 et a finalement décidé de rester cette saison a adressé un nouveau tacle à la direction du Barça et à son président Josep Maria Bartomeu. "Cela va faire bizarre de t'affronter et te voir avec un autre maillot. Tu méritais de partir comme ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club (...) Et non te faire virer comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'à ce stade, je ne suis pas du tout surpris", a asséné Messi. Le sextuple Ballon d'Or France Football semble toujours en vouloir au président du Barça, après son départ avorté cet été.