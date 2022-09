Ministère des Sports : Cacophonie et folklore à la passation de service entre Matar Bâ et Yankhoba Diattara

Passation de service entre Matar Ba et Yankhoba Diattara

C'est un spectacle semblable à un match des Lions au stade Me Abdoulaye Wade qui s'est tenu au ministère des Sports, lors de la passation de service entre Matar Bâ et son successeur Yankhoba Diattara. Des militants des deux leaders sont venus en masse pour, d'une part, réconforter le maire de Fatick qui a été éjecté du département des Sports et, d'autre part, pour témoigner leur soutien au nouveau patron du sport dans sa nouvelle mission.