Ministère des Sports : Le budget arrêté à 23 milliards de FCFA

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara fait face aux élus du peuple pour défendre le projet de budget de son ministère. Il est arrêté à 23 432 368 555 FCFA en autorisations d'engagement ( AE) et à 23 382 368 555 FCFA en crédits de paiement.