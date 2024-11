MMA : Reug Reug reçoit une offre gigantesque pour affronter Francis Ngannou

Champion du monde «One Championship», grâce à sa victoire sur le Russe Anatoly Malykhin, Reug Reug a ouvertement défié Francis Ngannou, le champion du monde de lourds (PFL).



«Nous sommes en train d’étudier les faisabilités. C’est une confrontation que les amateurs souhaitent, donc s’il y a faisabilité, nous irons », a renchéri son entraîneur, Ramzi Yahia.



Après Aziz Ndiaye, qui se dit prêt à miser plus d'un milliard 500 millions F CFA pour un combat royal entre les deux gladiateurs africains, d'autres promoteurs se signalent. Repris par Le Soleil, Reug Reug a révélé avoir reçu une autre offre pour affronter le poids lourds camerounais. Le Sénégalais devrait toucher plus de 3 milliards F Cfa, contre 6 milliards pour le Camerounais, a-t-il chiffré dans l'émission Boot Matinal de Éric Favre.



«Après mon couronnement, on a reçu une juteuse proposition de producteurs espagnols pour combattre avec Ngannou. Ils nous ont proposé 15 millions de dollars, [soit] 9,3 milliards de francs Cfa. Les 10 millions de dollars [6,2 milliards de francs Cfa] devraient revenir à Ngannou. [...] Ils m'ont proposé 5 millions de dollars [3,1 milliards de francs Cfa]», a-t-il détaillé.