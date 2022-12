[Découverte] MMA : Sadibou Sy, le Sénégalais qui se bat les yeux à moitié fermés

Sadibou Sy, Champion du monde MMA

Il n’oubliera pas de sitôt la date du 25 novembre 2022. Lui, c’est Sadibou Sy combattant d’arts martiaux mixtes (MMA). Il est né le 27 novembre 1986 à Stockholm, en Suède, de parents sénégalais. Avant le MMA, Sadibou Sy a fait ses armes dans les arts martiaux depuis l'âge de 16 ans.





Souffrant d’une inflammation oculaire chronique, qui affaiblit sa capacité visuelle à 20-40%, le colosse combattant d’1m91 et de 77 kilos ne se laisse pas décourager par cette situation. Sadibou a connu un grand succès en devenant champion du monde de kick et de thaiboxing.





Celui qui a eu son premier combat d'arts martiaux après seulement trois mois d'entraînement a, par ailleurs, remporté le Championnat d'Europe de Kickboxing en 2007.





En 2013, Sadibou décide de faire le grand saut dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA). Sadibou a signé avec l'une des organisations de MMA les plus importantes et les plus ambitieuses au monde la Professional Fighting League (PFL).









Pour revenir à la date du 25 novembre 2022, c’est en ce jour le suédo-sénégalais est devenu champion du monde en battant le jamaïcain Dilano Taylor dans la mythique salle du Madison Square Garden.