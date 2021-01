Modou Lô-Ama Baldé : Max Mbargane liste les atouts des deux lutteurs

Le combat Modou Lô-Ama Baldé est sans doute le choc le plus attendu par les amateurs de la lutte avec Frappe. Une confrontation qui oppose deux adversaires qui présentent des similitudes sur le plan technique, physique et mystique.L’ancien champion des arènes Max Margane décortique les forces des deux protagonistes. ‘’Modou Lô est un bon bagarreur, Ama Baldé a mis Ko Malick. Ils sont tous mystiques. Modou est un technicien, Ama est incalculable. Le lutteur des Parcelles assainies a un bon staff et une force intérieure alors que le Pikinois a une famille et il est bien bâti physiquement’’, note le directeur technique de l’écurie Lansar dans Sunu Lamb.