Modou Lô-Boy Niang 2 : Tapha Guèye est indécis

L’arène retient son souffle. Modou Lô affronte Boy Niang 2 dans la bataille pour le très convoité titre de roi des arènes sénégalaises, le 1er janvier. Un combat sur fond de rivalité entre Pikine et Parcelles Assainies.



Auteur d’un véritable carnage chez les Pikinois, le roc des Parcelles Assainies a d’abord terrassé Laye Beye, puis infligé une double défaite à Eumeu Sene avant de corriger Ama Baldé, le 5 novembre dernier, pour conserver sa couronne.



En face, l’objectif reste le même. Boy Niang 2 veut d’abord laver l’affront en mettant fin à la razzia de Modou Lô à Pikine avant de s’emparer de la couronne de Roi des arènes. De l’avis de l’ancien lutteur Moustapha Guèye, les deux protagonistes partent à chances égales. « C’est un combat assez ouvert, il est difficile de donner un favori dans ce duel entre deux lutteurs très talentueux, qui n’ont plus rien à prouver dans l’arène », analyse le 2e Tigre de Fass, interrogé par L’Observateur.



Il estime que « la surprise peut venir d’un côté comme de l’autre ». Le technicien de poursuivre : « Ce sont deux lutteurs qui attaquent donc il y aura un beau duel. Les deux lutteurs sont au top et prêts à jouer le jeu. Je pense que le mieux concentré, avec une bonne stratégie tactique, pourrait sortir victorieux dans ce combat. »



Tapha Guèye ajoute : « Boy Niang 2 a gravi des échelons. N’oubliez pas qu’il a battu Balla Gaye 2, celui qui a terrassé Modou Lô à deux reprises. Cela montre que les deux lutteurs se valent. Boy Niang 2 est certainement animé d’un esprit revanchard car il veut laver l’affront des lutteurs de Pikine. Mais attention, parce que Modou Lô pourrait l’attendre pour essayer de refaire la même chose que la dernière fois face à Ama Baldé. »