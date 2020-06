Modric évoque la relation tumultueuse entre CR7 et Mourinho: “J’ai vu Ronaldo désespéré au bord des larmes”

Mourinho et Cristiano Ronaldo

Dans un passage de sa biographie “À ma façon”, l’actuel milieu de terrain du Real Madrid Luka Modric revient sur la relation parfois difficile entre son ex-coach José Mourinho et Cristiano Ronaldo. L’extrait, qui vaut le détour, a été repéré par le quotidien italien Corriere dello Sport.

José Mourinho est un entraineur atypique avec caractère bien trempé. Ses humeurs ne plaisent pas à tout le monde, à l’image de son compatriote Cristiano Ronaldo, qui a également d'une forte personnalité. Les deux hommes se sont côtoyés pendant trois saisons au sein de la Maison Blanche entre 2010 et 2013. Un épisode résume cette relation (très) compliquée.

L’anecdote est racontée par Luka Modric, Ballon d’Or 2018. En 2013, alors que les Merengues mènent au score (2-0) en Coupe du Roi, la tension monte dans le vestiaire entre CR7 et son coach. “Nous étions en train de gagner, mais Ronaldo ne revenait pas suffisamment en défense dans sa partie de terrain et ça a rendu José furieux... Ils se sont beaucoup disputés sur le terrain. Au retour au vestiaire à la pause, j’ai vu Ronaldo désespéré au bord des larmes... Il a dit: ‘Je fais du mieux que je peux et il continue à me critiquer’”, confie le Croate.

“Mourinho est ensuite entré dans le vestiaire et a commencé à critiquer le Portugais. Ça a commencé à chauffer entre eux au point où les joueurs ont dû intervenir pour éviter qu’ils se battent”, poursuit-il.





Quelques semaines plus tard, le 20 mai 2013, par un consentement mutuel, Florentino Pérez, président du Real Madrid annonce le départ de Mourinho. Les mauvaises relations avec certains autres cadres de l’équipe, comme Casillas ou Ramos, et la presse ont poussé le “Special One” à partir.