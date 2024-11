Momo Sissoko : Un choix de cœur pour le Mali

Mohamed « Momo » Sissoko est l'un de ces footballeurs dont le parcours dépasse les frontières sportives pour toucher des aspects profondément humains. Né à Mont-Saint-Aignan, en France, le 22 janvier 1985, il a grandi dans un environnement où le football était une passion partagée par de nombreuses familles, mais aussi une manière de se construire une identité. Très jeune, Sissoko s'illustre dans les catégories de jeunes de l'AJ Auxerre, avant de rejoindre l'Espagne et le prestigieux Valence CF, où il devient rapidement un élément crucial de l’équipe. Ce n'est qu'un début pour lui, car à travers ses années en Europe, il va s’imposer comme l'un des meilleurs milieux défensifs de sa génération.







Alors qu’il évoluait à Valence, Sissoko était en passe de faire son entrée dans l’équipe de France, une perspective qui semblait plus que prometteuse au vu de ses performances en club. Cependant, un autre chemin s'ouvre à lui, celui de ses racines maliennes, qu’il n’a jamais perdues de vue, même s’il était français de naissance. Son histoire avec le football ne se résume pas à un simple choix de carrière, mais à un engagement profond vis-à-vis de son héritage familial et culturel. En 2003, au moment où sa carrière prend son envol à Valence, Sissoko prend une décision qui va marquer un tournant dans son parcours international : il choisit de jouer pour l’équipe nationale du Mali, son pays d'origine, plutôt que de répondre aux appels de la France, qu’il aurait pu représenter en raison de sa nationalité française.





Ce choix n’était pas anodin. Si certains auraient vu dans cette décision une forme de renoncement à la grandeur que représente l’équipe de France, pour Sissoko, c’était avant tout un choix de cœur. Dans un entretien donné à Yeelen Football Show, il a raconté comment son arrivée au Mali, accueilli chaleureusement par la population, a bouleversé sa vision du football et de son rôle en tant qu'individu. « C’est ce qui m’a fait basculer », confie-t-il. Lorsque j’ai mis les pieds pour la première fois au Mali, ils m’ont attendu à l’aéroport, m’ont acclamé et m’ont demandé de venir jouer pour le Mali. Ça m’a fait quelque chose dans le cœur, et je me suis dit : «je veux contribuer au succès du Mali » Ce moment décisif est le point de départ d’une aventure internationale qui allait durer près d'une décennie. Il ajoute : « C'était une initiative personnelle, et je ne regrette pas du tout mon choix».





Sous les couleurs du Mali, Momo Sissoko a porté le maillot à 34 reprises, marquant 2 buts. Il fait partie de cette génération dorée des Aigles, aux côtés de joueurs comme Mahamaoudou Sidibé, Frédéric Kanouté, Mahamadou Diarra (Djila), Seydou Keita (Seydou Blén) et d’autres, qui, sur le papier, auraient pu réaliser de grandes choses. Mais malgré la présence de ces talents individuels, l’équipe n’a pas réussi à décrocher de titres majeurs, ce qui reste, pour Sissoko, l'un de ses plus grands regrets. « On avait une équipe extraordinaire avec de très bons joueurs, mais on n'était pas soudés », explique-t-il. « C’est ce qui nous a empêchés de remporter des trophées ».





Son dernier match avec l’équipe du Mali s'est déroulé le 24 mars 2013, lors d’une victoire contre le Rwanda (1-2), et qui a marqué la fin d'une aventure internationale exceptionnelle. Mais au-delà des statistiques et des victoires manquées, ce qui ressort de son passage en sélection, c’est l’amour qu’il porte à ce pays, qu’il a choisi de représenter sur la scène internationale. Pour lui, ce n’était pas juste une histoire de football, mais bien une manière de se réconcilier avec ses racines et de donner un sens à sa carrière au-delà du terrain.





Aujourd’hui, Momo Sissoko peut regarder son parcours avec fierté. Il ne regrette pas une seule seconde son choix de rejoindre les Aigles plutôt que de jouer pour les Bleus. Il se considère comme un ambassadeur du Mali, un porte-étendard du football africain et un modèle pour la jeunesse malienne et africaine. « C’était la chose la plus importante pour moi et ma famille », affirme-t-il, soulignant à quel point son engagement avec le Mali est lié à des valeurs profondes et à un sentiment d’appartenance qui va bien au-delà des considérations sportives, « un enfant du Mali ! ».





Le parcours de Momo Sissoko est un témoignage de la puissance de l’identité et de l’appartenance. Il a su allier carrière internationale et engagement personnel, faisant de son choix un acte symbolique de fierté nationale et de responsabilité. À travers sa décision de jouer pour le Mali, il a montré que parfois, les choix les plus significatifs sont ceux dictés par le cœur, même lorsque cela implique de renoncer à des opportunités plus prestigieuses.