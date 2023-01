Monaco-Ajaccio (7-1) : Buteur et passeur, Krépin Diatta retrouve des couleurs

Très critiqué par sa prestation assez moyenne à la Coupe du monde de football Qatar-2022, Krépin Diatta, le milieu de terrain de l’AS Monaco, semble se porter mieux.







En effet, l’international sénégalais, freiné par des blessures depuis plus d’un an, revient progressivement à son meilleur niveau. Le jeune joueur de 23 ans a été étincelant cet après-midi avec l’AS Monaco qui a atomisé Ajaccio (7-1), en Ligue 1 française. L’ancien joueur de Club Brugge, qui a raté la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2022 qui a sacré les Lions, a joué sa partition sur la large victoire monégasque, en marquant le deuxième but (7e) et offrant le 6 but à Brett Embolo (63e).





Une belle prestation pour le joueur formé à Oslo FA qui va certainement faire plaisir au sélectionneur national Aliou Cissé.