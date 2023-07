Monaco : clash avec Clément, les vérités de Krépin Diatta

Le quotidien sportif français avait rapporté en fin de saison qu’une altercation avait opposé Krépin Diatta à son désormais ex-entraîneur à Monaco, Philippe Clément. Le journal affirmait que les deux hommes avaient failli en venir aux mains, qu’ils ont été séparés par les autres joueurs et membres du staff monégasque.



«Les médias sont souvent comme ça. Dès fois, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Il n’y a jamais eu de problèmes avec mon coach», a juré l’attaquant sénégalais dans un entretien avec Génération FM TV, repris par Stades.



Krépin Diatta de poursuivre : «J’ai évolué sous ses ordres en Belgique, du côté du FC Bruges. Sous ses ordres j’ai gagné des trophées, donc je ne peux pas me permettre d’avoir des problèmes avec lui. Ce sont des choses qui ont été inventées, même le coach a tout démenti en conférence de presse. Je suis quelqu’un de très humble, je respecte tout le monde. Ce qui m’intéresse le plus, c’est le travail.»



Philippe Clément n’est plus l’entraîneur de Monaco. Il a été limogé. Même s’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Krépin Diatta n’écarte pas de mettre les voiles comme son ex-coach. «Mon avenir à Monaco ? On ne sait toujours pas, a lancé l’international sénégalais de 24 ans. Dans le football, on ne sait jamais. Il y a toujours des surprises. J’ai fait deux ans à Monaco. Si l’aventure continue, tant mieux. Sinon, je ne ferme pas la porte (à un départ).»