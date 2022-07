Monaco : Krépin Diatta donne de ses nouvelles

Krépin Diatta est de retour. L’attaquant sénégalais de Monaco avait disparu de la circulation un soir de novembre 2021. Après avoir égalisé (2-2) pour son équipe, il avait quitté ses coéquipiers suite à une grave blessure. Rupture du ligament croisé du genou gauche.



Après son opération chirurgicale à Lyon, l’international sénégalais a suivi une longue période de rééducation. Il est de retour dans le groupe monégasque, prêt à attaquer la saison 2022-2023. Il fait partie des 32 joueurs retenus par l’entraîneur monégasque, Philippe Clément, pour le stage de présaison, qui se déroule en ce moment au Portugal.



«Je reprends petit à petit avec le groupe. Ça fait plaisir après ces six derniers mois, s’enflamme Krépin Diatta sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de son club et reprise par Stades de ce vendredi. J’avais tellement hâte et j’en avais tellement besoin.»



Le Lion ajoute : «Je vois le bout du tunnel, je reviens et j’espère que la préparation va bien se poursuivre. Vivement que la saison commence !»



Son entraîneur partage son optimisme. Cependant, il recommande de la patience au joueur qu’il a entraîné au FC Bruges entre 2029 et 2021. «Il a effectué un gros travail. Il s’est bien entraîné et le staff l’a très bien accompagné, souligne Philippe Clément. Nous devons être patients, car il y a encore beaucoup de travail pour qu’il revienne en grande forme, c’est normal.»